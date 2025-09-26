Polícia conclui investigação de aluna morta em escola; garoto é apreendido

A Polícia Civil de Pernambuco concluiu a investigação sobre a morte da menina de 11 anos morta após ser espancada dentro de uma escola na cidade de Belém do São Francisco.

O que aconteceu

Principal suspeito é um garoto de 12 anos. Ele já foi apreendido levado a uma unidade de internação para menores infratores.

Menino responderá por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal que resultou em morte da vítima. Ato infracional é o crime cometido por crianças ou adolescentes, que não podem responder criminalmente. O infrator fica sujeito ao ECA (Estatudo da Criança e do Adolescente), que prevê, entre outros, aplicação de medidas socioeducativas.