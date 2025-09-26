Polícia indicia homem que abusou de enteada por 22 anos e teve filhos

Caso foi concluído pela polícia e encaminhado ao Ministério Público do Paraná. Caberá à promotoria decidir se aceita as provas e oferece denúncia à Justiça, ou pede mais investigações.

Por se tratar de um crime de estupro, a identidade do suspeito não foi divulgada. Não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.

Segundo a polícia, o suspeito negou ter cometido os crimes. A Justiça paranaense manteve a prisão preventiva dele.

Relembre o caso

Vítima conseguiu escapar do cárcere na semana passada em Araucária (PR). Na ocasião, ela disse ao suspeito que precisava levar os filhos a uma consulta médica, mas foi para a delegacia da cidade e denunciou o padrasto. As informações são da Polícia Civil do Paraná.

Padrasto começou a abusar sexualmente da vítima quando ela tinha 7 anos. Atualmente, a mulher tem 29.