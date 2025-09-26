Até R$ 12 mil: PMs presos por morte em 2008 seguem recebendo salários em SP

Rogério Monteiro da Silva, Claudio Bonifazi Neto e Jorge Pereira dos Santos foram presos no final do ano passado. Eles foram condenados por participação na morte de Marcos Paulo Lopes de Souza, obrigado a beber lança-perfume em 2008.

Salários variam entre R$ 5.436,81 e R$ 12.391,59. Enquanto recorriam das condenações pela morte, os agentes foram promovidos dentro da Polícia Militar paulista — Jorge saiu de 3º sargento para 1º; Rogério e Cláudio eram soldados e se tornaram cabos.

Polícia Militar diz que perdas de cargos e remunerações vão acontecer. Ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) explicou que a tramitação está em fase final. "A Corporação reforça que não compactua com desvios de conduta e adota todas as medidas legais cabíveis para responsabilizar seus integrantes, sempre em conformidade com a legislação vigente", concluiu a PM, em nota.

Defesa dos policiais disse ao UOL que não sabe esclarecer o motivo de eles ainda receberem salários.

PM que ganhava quase R$ 30 mil foi demitido

Além de Rogério, Cláudio e Jorge, também foram condenados Rafael Vieira Júnior, Edmar Luiz da Silva Marte e Carlos Dias Malheiro. Ao todo, os seis policiais receberam penas que variam entre 14 e 18 anos de reclusão. Eles foram condenados pela morte de Marcos e pelo constrangimento ilegal de outro jovem, que acompanhava a vítima.