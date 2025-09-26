Professor de direito suspeito de crimes sexuais é preso em Porto Alegre

Relatos são de supostos estupros, agressões durante relações sexuais e violência psicológica. O canal RBS conversou com quatro das seis supostas vítimas. Uma delas contou que teria passado mal com bebida alcoólica comprada pelo advogado e, no dia seguinte, teria acordado machucada ao lado dele e precisou ser hospitalizada. "Estuprada pela pessoa que eu mais confiava", falou.

Outra mulher afirmou ter namorado Conrado e que, "do nada", ele teria mudado "da água para o vinho". Uma terceira vítima apontou suposta violência física e psicológica e outra contou que foi vítima de violência física durante o ato sexual, sendo violentada, sufocada e "ficando com roxos pelo corpo".

Prisão é desproporcional, afirma defesa, que diz que vai pedir habeas corpus. Em nota enviada ao UOL, a defesa disse que o professor vinha "cumprindo rigorosamente todas as determinações judiciais", que ele não foi ouvido e não teve oportunidade de apresentar provas às autoridades até o momento.

Professor foi demitido

Conrado foi demitido da Fundação Escola Superior do Ministério Público após repercussão do caso. Em nota publicada no Instagram, a fundação confirmou a demissão e disse que "o desligamento foi decidido em caráter administrativo", "sem a realização de juízo antecipado sobre eventuais responsabilidades relacionadas a fatos externos à instituição".