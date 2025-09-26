SP tem 9 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida adulterada

O estado de São Paulo registrou nove casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcóolica adulterada. A informação foi divulgada hoje pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O que aconteceu

Casos foram registrados ao longo de 25 dias. O número é considerado alto para um curto período de tempo.

Registros estão relacionados ao consumo de bebida alcóolica adulterada, o que é fora do comum. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), de Campinas, havia notificado nos últimos dois anos casos por intoxicação de metanol relacionados ao consumo de combustíveis, por ingestão deliberada em contexto de abuso de substâncias, frequentemente associado à população de rua.