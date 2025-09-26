Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Um dos suspeitos de atirar e matar dois estudantes de uma escola em Sobral, no interior do Ceará, foi preso hoje. Dois adolescentes foram mortos, enquanto outros três ficaram feridos.

O que aconteceu

Homem, de 29 anos, já havia sido preso por homicídio, segundo o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá. Ele foi preso pelo crime em 2016 e solto em 2018. Depois, foi preso no ano seguinte por roubo e deixou a prisão em março deste ano. Agora, o suspeito foi preso por outro homicídio que teria cometido em julho e pelo ataque à escola.

Segundo homem que aparece nas imagens de câmera de segurança segue foragido. "Ele [suspeito preso] tenta se esquivar do crime, mas cai em contradição o tempo todo. Há muitos indícios de que ele esteve no cenário do crime e praticou os disparos", explicou Sá.