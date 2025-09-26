Ataque a escola de Sobral: suspeitos são identificados, mas estão foragidos

Dois suspeitos do ataque a uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, foram identificados pela polícia, mas seguem foragidos. A informação é da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado.

O que aconteceu

Identidade dos suspeitos segue em sigilo. Também não foi informado se os atiradores são ou foram alunos da escola, nem a motivação do crime.

No ataque de ontem, agressores chegaram juntos em uma moto. Eles pararam na calçada da Escola Estadual Luiz Felipe, atiraram e fugiram.