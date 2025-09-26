Ataque a escola de Sobral: suspeitos são identificados, mas estão foragidos

Dois suspeitos do ataque a uma escola estadual de Sobral, no interior do Ceará, foram identificados pela polícia, mas seguem foragidos. A informação é da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado.
O que aconteceu
Identidade dos suspeitos segue em sigilo. Também não foi informado se os atiradores são ou foram alunos da escola, nem a motivação do crime.
No ataque de ontem, agressores chegaram juntos em uma moto. Eles pararam na calçada da Escola Estadual Luiz Felipe, atiraram e fugiram.
Dois adolescentes foram mortos e três ficaram feridos. As vítimas estavam no pátio escola, no intervalo entre aulas, quando foram atingidas.
O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Ceará para obter mais informações, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.
"Foi execução", afirmou secretário de segurança
Episódio foi classificado pelo responsável pela pasta de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, como parte de uma "espiral de violência". Ele disse em entrevista coletiva ontem que um dos alunos tinha drogas e uma balança de precisão no bolso.
Repudiamos, lamentamos profundamente o fato da droga, nesse contexto da arma de fogo, impunidade, gerar toda essa espiral de violência.
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, em entrevista coletiva
Polícia Civil suspeita que crime tenha sido premeditado. "A motivação a gente só vai encontrar na investigação, mas toda a movimentação dos dois na motocicleta, terem estacionado, irem para aquele local que a gente perde a visão no filme [gravação], me parece que sim, foi premeditado. A gente só não sabe com que antecedência eles premeditaram", disse Sá.
Governador Elmano de Freitas instituiu gabinete extraordinário da Segurança Pública em Sobral. O departamento deve operar até que a situação no município se normalize. Também de acordo com Elmano, a cidade deve receber um reforço no policiamento.
Vamos, inclusive, mandar uma lei para a Assembleia Legislativa para permitir comprar férias de policiais e, com isso, aumentar ainda mais a presença das polícias em todo o nosso estado e, especialmente, nesse momento específico aqui em Sobral.
Governador do Ceará, Elmano de Freitas, em entrevista coletiva
Quem são os adolescentes mortos
Vítimas foram identificadas como Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho e Victor Guilherme Sousa de Aguiar. Eles eram atletas amadores de futsal.
Luiz Cláudio jogava no Inter Futsal Sobral. "Um garoto alegre, sonhador, brincalhão, respeitador e amigo. "Nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas de treino", lamentou a escola, por meio de nota.
Victor Guilherme integrava o elenco do Projeto VilaTN. "Apenas o tempo poderá amenizar a dor que preenche nossos corações nesse momento. A toda família, amigos e atletas de treino, prestamos nossas condolências. Que Deus conforte a todos", diz um trecho da nota divulgada pela escola.
Outros três estudantes ficaram feridos e foram levados à Santa Casa de Sobral. Um deles, de 16 anos, responde por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo, crime contra a administração pública e dano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Dois dos feridos receberam alta e um continua internado na Santa Casa, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.
Velórios acontecem hoje. Também de acordo com a TV Verdes Mares, as aulas devem retornar na escola na próxima segunda-feira. Os alunos receberão apoio psicológico.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.