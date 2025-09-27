Caso Ruy Ferraz: Suspeito é transferido do litoral para a capital paulista

Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi transferido de uma penitenciária do litoral para a capital paulista. A Justiça de São Paulo autorizou a transferência dele nesta semana.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse ontem que há indícios que Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar, seja um dos atiradores envolvidos no crime.

O que aconteceu

Juíza autorizou na quarta-feira (24) a transferência de Jaguar. Ele estava preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de São Vicente, no litoral paulista. A decisão judicial, obtida pelo UOL, foi assinada pela juíza Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra. "Autorizo a transferência, garantindo-se a segurança, com todas as cautelas de praxe, tendo em vista as circunstâncias do caso", escreveu Seabra.