Assine UOL
Cotidiano

Como compra de iate e Lamborghini expôs motéis ligados ao PCC em SP

Do UOL, em São Paulo
Operação Spare, que mirou esquema de lavagem de dinheiro do PCC, foi realizada em SP
Operação Spare, que mirou esquema de lavagem de dinheiro do PCC, foi realizada em SP Imagem: Divulgação/Receita Federal

A compra de itens de luxo por motéis ajudou a levantar a suspeita da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo sobre um esquema milionário de lavagem de dinheiro do PCC que foi alvo de operação anteontem.

O que aconteceu

Compras de itens de luxo foram o que chamou atenção dos investigadores. Segundo a Receita Federal, "um motel adquiriu um iate, ativo estranho às suas atividades operacionais".

A aquisição reformou suspeitas de que os motéis não estavam sendo utilizados exclusivamente com fins comerciais, mas com objetivo de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial. Veja o que foi comprado:

  • Um iate de 23 metros de comprimento, comprado por um dos motéis e transferido a uma empresa de fachada;
  • Um helicóptero, adquirido pela mesma empresa de fachada que recebeu a transferência do iate;
  • Outro helicóptero (modelo Augusta A109E), comprado em nome de um dos investigados;
  • Um Lamborghini Urus adquirido por empresa patrimonial;
  • Terrenos onde estão localizados diversos motéis, que foram avaliados em mais de R$ 20 milhões.

Operações imobiliárias realizadas por motéis chamaram atenção. Um dos CNPJs adquiriu um imóvel de R$ 1,8 milhão em 2021; outro comprou um imóvel de R$ 5 milhões em 2023, segundo a Receita Federal.

A declaração de bens era feita forma fraudulenta. Ainda de acordo com a Receita, os criminosos seguiam um padrão: alteravam as declarações antigas e recentes, colocando bens de alto valor por meio de retificações. Essas mudanças eram feitas no mesmo dia.

Declarações não incluíam a renda que justificaria a compra desses bens. Os criminosos tampouco pagavam o imposto relativo a eles. Essa era uma forma que eles tentavam dar uma aparência de legalidade na compra de bens vindos de lavagem de dinheiro. Ao todo, a família do principal investigado aumentou artificialmente o patrimônio declarado em cerca de R$ 120 milhões.

Operação Spare

Mandados foram cumpridos em endereços ligados a Flávio Silvério Siqueira, empresário do ramo de combustíveis. Além da cidade de São Paulo, autoridades também fizeram buscas em Santo André, Campos do Jordão, Osasco, Barueri, Ribeirão Preto, Paulínia, Campinas e Bertioga, todos municípios paulistas.

Continua após a publicidade

Siqueira seria o chefe do esquema, segundo as investigações. Ele é suspeito de lavar dinheiro do crime da facção criminosa por meio de postos de combustíveis em um movimento classificado pelo MP-SP como uma "complexa rede de pessoas físicas e jurídicas".

Crime foi descoberto após maquininhas de cartão ligadas a um posto terem sido encontradas em casas de jogos de azar no litoral paulista. Na ocasião, os donos do estabelecimento afirmaram que desconheciam a conta que recebia os valores.

Ao menos R$ 859.151 foram recebidos por um dos postos investigados, segundo a investigação do Gaeco. O valor, de transações de cartão na maquininha, era diretamente transferido para a BK Bank.

Investigadores descobriram que o mesmo número de abertura de conta da BK Bank, alvo de operação do MP no dia 28 de agosto, constava no cadastro dos postos de gasolina. O dado foi conseguido após quebra de sigilo e com ajuda do banco onde os postos estavam cadastrados.

A fintech usada para lavar o dinheiro é a mesma que foi usada pelos suspeitos presos na megaoperação Carbono Oculto. Assim, a operação foi um desdobramento da deflagrada em 28 de agosto.

As investigações apontam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. "O elo [entre as operações] é exatamente a fintech. Naquela operação [Carbono Oculto], eram mais de 1.200 postos de gasolina. Desta vez, quase 100 estabelecimentos de rede grande de franquias no Brasil que também eram utilizadas nesse esquema", disse o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em entrevista coletiva anteontem.

Continua após a publicidade

Além de lavar dinheiro nos jogos de azar, redes de motéis também seriam usadas para ocultar a origem do dinheiro ilícito. Ao menos onze estabelecimentos da rede hoteleira foram identificados pelo Ministério Público paulista como envolvidos no esquema.

O UOL tenta localizar a defesa de Flávio. A BK Bank declarou que colabora com as investigações e informou que "não houve cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços da empresa."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.