Assine UOL
Cotidiano

Fachada tombada do Copan vai virar grande outdoor para arrecadar dinheiro

Angela Celeste
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Vista aérea do edifício Copan, no centro de São Paulo
Vista aérea do edifício Copan, no centro de São Paulo Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

O edifício Copan, ícone da arquitetura moderna em São Paulo, projetado por Oscar Niemeyer com colaboração de Carlos Lemos, vai virar um grande outdoor virado para o Minhocão. O motivo é arrecadar dinheiro para financiar a restauração da fachada do prédio, que visa prolongar a vida útil do prédio, que tem mais de 50 anos.

O que aconteceu

Como a fachada tombada, foi precisa encomendar pastilhas iguais às originais, de uma empresa brasileira, o que elevou o custo da restauração. Os lados noroeste, sudeste e sul já estão prontos, e falta apenas o norte — que é o mais difícil, conforme o advogado e conselheiro do Copan, Guilherme Milani. O custo inicial da reforma total era estimado em R$ 40 milhões.

Para custear o resto, o edifício usará propagandas na parede exterior por até 3 anos, em um contexto de exceção. A Prefeitura de São Paulo autorizou a instalação do painel publicitário em 2023, somente para viabilizar a obra, conforme previsto na Lei Cidade Limpa (14.223/2006) e no Programa Adote uma Obra Artística (Decreto 57.667/2017), que incentiva a preservação de imóveis tombados. No centro da cidade, mais de 1.100 imóveis podem se beneficiar desta exceção na lei.

Publicidade será estática, sem iluminação LED e com 71 m de largura por 28 m de altura. A propaganda de quase 2.000 m², voltada para a av. Ipiranga, foi autorizada enquanto a cidade debate uma possível flexibilização da Lei Cidade Limpa para permitir painéis de LED em locais específicos da cidade.

Painel publicitário será instalado no topo da fachada do Copan
Painel publicitário será instalado no topo da fachada do Copan Imagem: Divulgação

Copan parece 'cidade', e gestão ultrapassa 3 décadas

O condomínio é considerado uma "cidade vertical" devido ao alto volume de moradores. São seis blocos, 20 elevadores, 221 vagas de garagem e uma área comercial no térreo com 72 lojas, totalizando 1.160 apartamentos e mais de 5.000 moradores. "São milhares de moradores, de perfil bem diversificado, porque os apartamentos têm diferentes tamanhos, de 200 m² a kitnet de 40 m²", conta o engenheiro e gerente de projetos do edifício, Daniel Bernardo.

Essa "mini-cidade" é administrada pelo mesmo síndico há mais de 30 anos, em sistema de autogestão. Não há uma administradora externa, e Affonso Celso Prazeres de Oliveira, que ocupa o cargo desde 1993, cuida de uma equipe de 104 funcionários do prédio. Ele afirma que tem feito uma gestão para recuperar o prédio de dívidas milionárias feitas pelos antecessores, de cerca de US$ 2 milhões, mas problemas do dia a dia, como barulho ou problemas em apartamentos, são resolvidos pelos próprios moradores.

Auditorias semanais são feitas para analisar as despesas e garantir o controle total dos recursos. "Tudo o que é arrecadado e tudo o que é gasto é devidamente contabilizado e passa por processo de licitação", explica o conselheiro Guilherme Milani. Além disso, são feitas assembleias ordinárias, obrigatórias, e extraordinárias, para temas específicos.

Continua após a publicidade

Próximo passo é reinaugurar o Cine Copan

Cine Copan, que fica na parte comercial do prédio, deve ser reaberto após 39 anos. A estimativa, segundo o síndico, é de que seja reinaugurado em dois anos. "Tem um projeto em estudo ainda. Vai demandar um certo tempo, porque a área é muito grande para ser recuperada. Mas que vai acontecer, vai", afirma.

Cinema funcionou no edifício de 1970 até seu fechamento, em 1986. Inaugurado em agosto de 1970 com a exibição do filme 007 - A Serviço Secreto de Sua Majestade, fazia parte do projeto original do prédio e contava com mais de mil poltronas vermelhas de veludo.

Espaço foi ocupado pela igreja Renascer de 1993 a 2008. Igreja foi interditada pela Prefeitura de São Paulo durante uma fiscalização e desde então o local ficou desocupado.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.