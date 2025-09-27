Fachada tombada do Copan vai virar grande outdoor para arrecadar dinheiro

O edifício Copan, ícone da arquitetura moderna em São Paulo, projetado por Oscar Niemeyer com colaboração de Carlos Lemos, vai virar um grande outdoor virado para o Minhocão. O motivo é arrecadar dinheiro para financiar a restauração da fachada do prédio, que visa prolongar a vida útil do prédio, que tem mais de 50 anos.

O que aconteceu

Como a fachada tombada, foi precisa encomendar pastilhas iguais às originais, de uma empresa brasileira, o que elevou o custo da restauração. Os lados noroeste, sudeste e sul já estão prontos, e falta apenas o norte — que é o mais difícil, conforme o advogado e conselheiro do Copan, Guilherme Milani. O custo inicial da reforma total era estimado em R$ 40 milhões.

Para custear o resto, o edifício usará propagandas na parede exterior por até 3 anos, em um contexto de exceção. A Prefeitura de São Paulo autorizou a instalação do painel publicitário em 2023, somente para viabilizar a obra, conforme previsto na Lei Cidade Limpa (14.223/2006) e no Programa Adote uma Obra Artística (Decreto 57.667/2017), que incentiva a preservação de imóveis tombados. No centro da cidade, mais de 1.100 imóveis podem se beneficiar desta exceção na lei.