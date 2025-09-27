Duas crianças morrem atropeladas em fila para doces de São Cosme e Damião

O corpo da primeira vítima passou por exame de necrópsia no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, foi liberado à família. O corpo da segunda criança foi de translado do hospital o IML para realização do exame antes da liberação para sepultamento.

Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP)

Motorista do caminhão foi detido. Ele prestou depoimento e foi autuado em flagrante pela autoridade policial por homicídio com dolo eventual. O motorista foi conduzido a unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). O caso segue em investigação.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), lamentou as mortes nas redes sociais. Ele afirmou que "todas as forças de segurança foram acionadas para atendimento e investigação do caso."

Recebo com profunda tristeza a notícia do falecimento de duas crianças vítimas de um caminhão desgovernado na Redenção. Minha solidariedade às famílias e à comunidade neste momento de dor imensurável. Todas as nossas forças de segurança foram acionadas para atendimento e investigação do caso, a fim de garantir que a justiça prevaleça.

Carlos Brandão, governador do Maranhão