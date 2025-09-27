Gari da madrugada: o que faz polícia apontar homem como serial killer em GO

Rildo Soares dos Santos, 33, saía pelas ruas de Rio Verde (GO) de madrugada usando um uniforme de limpeza urbana para caçar suas vítimas e assassiná-las, de acordo com informações da Polícia Civil de Goiás. Investigadores afirmam que ele confessou três feminicídios e apura o envolvimento dele em outros crimes.

Assassinato de mulheres seguia um padrão

Elisângela da Silva Souza, 26, foi morta quando seguia para o trabalho. Câmeras de segurança gravaram Rildo e a vítima caminhando em direção a um terreno baldio, no Bairro Popular, que abriga destroços de um antigo lava-jato. No local, Rildo permaneceu por 34 minutos. Segundo a polícia, ele esganou a vítima até que ela desmaiasse e depois desferiu vários golpes na cabeça. O corpo foi abandonado em um buraco de cimento, sem as roupas íntimas de baixo e coberto por pedras.