Duas pessoas morrem em SP por intoxicação de metanol em bebidas alcóolicas

Os casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida, como gin, uísque e vodka, em diferentes lugares, como bares. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), de Campinas (SP), disse que o número de casos pode estar subnotificado, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

O cenário preocupa autoridades de saúde. Nos últimos dois anos, os casos de intoxicação por metanol registrados pelo Ciatox estavam ligados ao consumo de combustíveis em contexto de abuso de substâncias, não por adulteração de bebidas. Eram considerados casos de consumo intencional. Já agora, são casos de consumo acidental, em que a vítima não sabe que a bebida está adulterada.

A ingestão de metanol, intencional ou acidental, provoca intoxicações graves e potencialmente fatais. O governo federal destacou que esse cenário é preocupante para a saúde pública, visto que pode provocar surtos epidêmicos com diversos casos e alta taxa de letalidade.

A reportagem tenta contato com as prefeituras da capital e de São Bernardo do Campo, onde ocorreram as mortes. O texto será atualizado caso haja manifestação.

Recomendações

O governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está acompanhando a situação.