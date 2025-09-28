Avião que levava arquiteto chinês e cineastas bateu em árvore de 20 metros

Minutos antes, às 18h03, o piloto, Marcelo Pereira de Barros, tentou pousar na pista pela primeira vez, mas arremeteu por falta de visibilidade. Ele fez uma manobra e retornou para pousar de novo, quando ocorreu a colisão.

No dia do acidente, arquiteto e cineastas andaram no avião por diversas vezes e conheceram três fazendas do pantanal. O piloto fez várias viagens porque toda a equipe não cabia na aeronave, segundo a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Operação do piloto à noite era irregular, diz Medina. A delegada explicou que a pista onde o pouso foi realizado só era aberta para atividades até às 17h39.

Avião, que era de Marcelo, já tinha sido apreendido em 2019 por uma série de irregularidades. Em 2022, o piloto foi autorizado a voar novamente com a aeronave, mas não tinha permissão para fazer táxi aéreo, nem fazer voos noturnos.

Advogado e amigo de Marcelo diz que ele amava a aviação, a natureza e era um profissional exemplar. Em nota à emissora, Djalma Silveira esclareceu que as irregularidades encontradas foram sanadas e a aeronave foi restituída a Marcelo, tendo permissão para o voo.

Relembre o caso

Avião de pequeno porte com quatro pessoas caiu em uma área rural na terça-feira (23). Todos os ocupantes da aeronave morreram no local, segundo os bombeiros.