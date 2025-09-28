Não enxergo nada, diz internada após beber caipirinha em bairro nobre de SP

A designer foi levada para a UTI, convulsionou e chegou a ser intubada no dia 21, segundo a irmã. Lalita Domingos falou que ninguém imaginava que o quadro poderia ser uma intoxicação por metanol. A expectativa da família é que Rhadarani consiga algum tratamento para voltar a enxergar.

A reportagem da emissora não divulgou se há confirmação que Rhadani foi contaminada por metanol. O nome do estabelecimento e a região do comércio também não foram divulgados. Por isso, a reportagem não conseguiu entrar em contato para pedido de posicionamento.

Eu espero justiça. Eu acho que a gente tem que encontrar os responsáveis. Espero que outras pessoas não passem por isso.

Rhadarani Domingos

Jovem intoxicado está em coma

Rafael foi intoxicado por metanol após consumir doses de gin com energético e gelo com sabor. As bebidas foram compradas em uma adega perto da casa dele, em 23 de agosto. O jovem, que não teve o sobrenome divulgado, está internado há 28 dias e se encontra em coma desde o dia 1º de setembro.

Mãe de Rafael diz que foi removida a toxicidade do sangue do filho, mas os danos causados pela substância já tinham afetado a visão e o cérebro do jovem. "Ele está respirando através de ventilador. Segundo a medicina, [o quadro dele] é irreversível", disse Helena Anjos Martins.