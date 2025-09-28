Empresários relatam ameaças do PCC para lavar dinheiro do crime

Eu tava falido. Acabamos fazendo uma negociação e ele ia assumir todas as dívidas. Na época, ele tinha que me fazer um depósito de R$ 50 mil reais. Ele não fez. Foi aí que começou o meu problema.

Eu falei que ia fazer o distrato do contrato porque eles não tinham depositado o dinheiro. Ele começou a falar: 'É, tem pai matando o filho por causa de dinheiro. Tem filho matando o pai por causa de dinheiro. Se mata muito fácil por causa de dinheiro'.

Empresário ameaçado pela quadrilha

A quadrilha manteve o nome do empresário como dono do posto. Os criminosos também passaram a vender combustível adulterado, deixando o homem como o responsável pelo dano. "Eu respondo todos os processos porque o posto tá no meu nome, né?", acrescentou.

Outro dono de posto também passou pela mesma situação. "Eu vendi em agosto de 2018. Infelizmente, para pessoas não idôneas. A ameaça foi o seguinte: você vai vender o posto por bem ou por mal".

Quadrilha também usou o nome deste segundo empresário para cometer outros crimes, usando sua assinatura falsificada para outros contratos. "Falsificaram uma assinatura supostamente minha para fazer um novo contrato de locação, essas coisas todas, né? Como eles não arcaram com os financiamentos do posto, hoje eu continuo negociando com o banco para tentar de alguma maneira pagar alguma coisa."

Homem reconheceu, em depoimento, os responsáveis pelo golpe. "Em princípio: Alexandre Leal, que foi pessoa que veio comprar o estabelecimento. E eu sei que, posteriormente, ele repassou para essa pessoa que se chamava Wilson, e chamavam ele de Wilsinho", disse.