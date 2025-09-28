Ela descobriu PCC e enfrentou descrença da imprensa: 'Monstro infiltrado'

Você descobriu o PCC em 1997, durante uma rebelião em uma penitenciária de Sorocaba. O que, nesse episódio, fez você suspeitar que algo novo estava surgindo no sistema prisional?

Fatima Souza: Na época, era comum cobrir muitas rebeliões, em que os presos faziam o que queriam e matavam uns aos outros. Mas essa, pelo contrário, era superorganizada: havia um comando, uma pessoa que dizia o que cada um tinha que fazer, e faixas pedindo por direitos dos presos, como alimentação. Aquilo me deixou pensativa sobre o que estava acontecendo. O que mudou tão rapidamente de tantas rebeliões confusas para essa tão organizada?

Trabalhava na TV Bandeirantes e, 30 dias depois, levantei o nome de quem estava comandando a rebelião: o Macalé. Pedi permissão para entrevistá-lo, dizendo que faria uma reportagem sobre a vida atrás das grades. Ele confirmou que, de fato, havia um comando, mas que ainda não podia revelar o nome. Dias depois, recebi uma ligação: "Oi, aqui é o Cesinha". Perguntei quem era, e ele respondeu: "César Augusto Roris. Eu sou um dos fundadores do PCC". E então começamos a conversar. Fui avançando e fazendo outras reportagens com material que eles próprios forneciam.

O Estado te desmentiu publicamente logo após a reportagem, dizendo que não existia uma facção. A história do PCC poderia ter sido diferente se as denúncias tivessem sido levadas a sério mais cedo?

Quanto menor o bicho, mais fácil de matar. Você pisa em uma barata, mas não em um elefante. O PCC ainda era um núcleo pequeno e talvez fosse muito mais fácil de administrar naquele momento. Os presos tinham, e ainda têm, facilidade de comunicação nas cadeias com telefone, e isso ajudou na expansão. Como o governo esperou cinco anos, o bicho foi crescendo. A ideia inicial de direitos aos presos passou para: "Estamos dominando, vamos vender drogas aqui dentro e lá fora?". Presos que estavam lá dentro cumpriram a pena, saíram e levaram a facção para fora. Hoje, estão em 28 países, o que é inacreditável. Não temos mais uma facção, mas uma máfia.

Outros jornais só publicaram sobre o nascimento da facção um ano e meio depois de você. Para você, qual deveria ter sido a postura da mídia naquela época?