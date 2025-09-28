Assine UOL
Estreia de linhas turísticas tem falhas e ônibus vazios em São Paulo

Adriana Ferraz e Giacomo Vicenzo
Do UOL, em São Paulo
Novos ônibus da linha turística Paulistar começam a funcionar gratuitamente aos domingos na cidade de São Paulo
Novos ônibus da linha turística Paulistar começam a funcionar gratuitamente aos domingos na cidade de São Paulo Imagem: Marcelo Justo/UOL

O primeiro dia de operação das três linhas turísticas gratuitas criadas pela prefeitura de São Paulo para facilitar o acesso a parques e museus foi marcado por falhas em itinerários, desinformação entre passageiros e ônibus vazios.

O UOL acompanhou quatro viagens entre 9h e 13h. Em todas elas, a reportagem presenciou problemas no cumprimento dos percursos.

Na linha 2, que promete conectar os parques Ibirapuera, Aclimação e Ipiranga, por exemplo, passageiros não conseguiram descer nos pontos indicados.

"O motorista errou demais o caminho. Ele não passou na frente do Sesc Vila Mariana nem no Museu de Zoologia da USP. Acabamos perdendo o passeio", disse Adelson Andrade, que havia separado o domingo para conhecer alguns pontos turísticos da zona sul ao lado da mulher, Márcia Torelli.

O casal Adelson Andrade e Márcia Torelli reclamou que o motorista errou o caminho da linha 2
O casal Adelson Andrade e Márcia Torelli reclamou que o motorista errou o caminho da linha 2 Imagem: Marcelo Justo/UOL

A reportagem fez a mesma viagem e confirmou a dificuldade do condutor em conduzir o Circuito Parques. Com apenas um dia de treinamento, ele precisou da ajuda do cobrador e de uma "cola" feita à mão para indicar a direção, nem sempre com sucesso - em dois momentos deu marcha à ré para retomar a rota correta.

Uma corrida de rua na região do Parque do Ibirapuera impediu a continuidade do trajeto anunciado e obrigou motoristas da linha 3 (Circuito Lazer) a fazer conversões proibidas e descobrir por conta própria os desvios mais adequados. Até mesmo a reportagem ajudou nesse processo, indicando como chegar ao Pacaembu.

Ao longo da manhã, não só os motoristas, mas também os passageiros sentiram dificuldades em compreender o modelo e a periodicidade das novas linhas. A aposentada Kayami Murai foi a primeira a subir em um dos ônibus turísticos e gostou da novidade. "É mais uma opção pra gente", disse. O veículo, no entanto, estava totalmente vazio.

Kayami Murai, 77 anos, pegou o ônibus da linha turistica Paulistar 3
Kayami Murai, 77 anos, pegou o ônibus da linha turistica Paulistar 3 Imagem: Marcelo Justo/UOL

"Hoje está vazio, mas é porque é novo. Acredito que nos próximos finais de semana os ônibus vão estar mais cheios. É uma forma de ajudar quem precisa se deslocar pela cidade", avaliou Igor de Paula, responsável por auxiliar no trajeto e tirar dúvidas dos motoristas da linha 1 (Circuito Cultura).

Anunciadas na última quinta-feira, as novas linhas são circulares, com extensões que variam de 17 km a 20 km, e tempo de intervalo de 20 minutos. Rodam as regiões sul, oeste e central e devem se conectar na estação Paraíso do metrô, sentido centro.

Motorista consulta cola com trajeto da linha Paulistar em São Paulo
Motorista consulta cola com trajeto da linha Paulistar em São Paulo Imagem: Marcelo Justo/UOL

Mas não foi o que a reportagem observou. Por volta das 11h40, a cuidadora Dirce Antonieta da Cruz já aguardava havia quase uma hora para embarcar na linha 1. O ônibus, no entanto, não passou no ponto indicado - a reportagem flagrou o veículo acessando a avenida Bernardino de Campos pela rua do Paraíso, duas paradas à frente.

"Hoje está acontecendo uma corrida de rua, então os pontos de bloqueio mudam de uma viagem para outra. Durante a semana, fizemos um treinamento para lidar com isso e conhecer rotas alternativas. É comum que a região receba muitos eventos", disse o motorista Fabiano de Paula.

Apesar de não ter seguido a rota original devido a bloqueios pelo caminho, o ônibus da linha 1 passou em todas as atrações divulgadas. Procurada, a prefeitura afirmou, em nota, que "os itinerários das linhas foram enviados detalhadamente às operadoras e as vias utilizadas já são parte da operação de ônibus da cidade" e que a "SPTrans irá reforçar junto às três concessionárias a necessidade de que todos os motoristas tenham pleno conhecimento dos itinerários a serem realizados para que todos os passageiros tenham uma experiência positiva, cumprindo o intervalo programado".

De acordo com a prefeitura, a operação é conduzida por ônibus elétricos com ar-condicionado, carregador USB e wi-fi. Eles circularão somente aos domingos das 8h às 19h.

Imagem
Imagem: Arte/UOL

Domingão Tarifa Zero

A data para o início da operação dos circulares coincidiu com os 100 dias do programa Domingão Tarifa Zero, que concede gratuidade no sistema todos os domingos. De acordo com a gestão Ricardo Nunes, 270 milhões de embarques sem cobrança foram registrados desde 17 de dezembro de 2023, quando teve início a ação.

Levantamento realizado pela SPTrans mostra que 70% das viagens aos domingos têm como motivação o lazer, com destaque para parques e atividades culturais. As novas linhas visam atender esse público.

