Estreia de linhas turísticas tem falhas e ônibus vazios em São Paulo

"O motorista errou demais o caminho. Ele não passou na frente do Sesc Vila Mariana nem no Museu de Zoologia da USP. Acabamos perdendo o passeio", disse Adelson Andrade, que havia separado o domingo para conhecer alguns pontos turísticos da zona sul ao lado da mulher, Márcia Torelli.

O casal Adelson Andrade e Márcia Torelli reclamou que o motorista errou o caminho da linha 2 Imagem: Marcelo Justo/UOL

A reportagem fez a mesma viagem e confirmou a dificuldade do condutor em conduzir o Circuito Parques. Com apenas um dia de treinamento, ele precisou da ajuda do cobrador e de uma "cola" feita à mão para indicar a direção, nem sempre com sucesso - em dois momentos deu marcha à ré para retomar a rota correta.

Uma corrida de rua na região do Parque do Ibirapuera impediu a continuidade do trajeto anunciado e obrigou motoristas da linha 3 (Circuito Lazer) a fazer conversões proibidas e descobrir por conta própria os desvios mais adequados. Até mesmo a reportagem ajudou nesse processo, indicando como chegar ao Pacaembu.

Ao longo da manhã, não só os motoristas, mas também os passageiros sentiram dificuldades em compreender o modelo e a periodicidade das novas linhas. A aposentada Kayami Murai foi a primeira a subir em um dos ônibus turísticos e gostou da novidade. "É mais uma opção pra gente", disse. O veículo, no entanto, estava totalmente vazio.

Kayami Murai, 77 anos, pegou o ônibus da linha turistica Paulistar 3 Imagem: Marcelo Justo/UOL

"Hoje está vazio, mas é porque é novo. Acredito que nos próximos finais de semana os ônibus vão estar mais cheios. É uma forma de ajudar quem precisa se deslocar pela cidade", avaliou Igor de Paula, responsável por auxiliar no trajeto e tirar dúvidas dos motoristas da linha 1 (Circuito Cultura).