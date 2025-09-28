'Pix indireto': como era golpe que envolveu influencer, segundo a polícia

O Pix funciona graças a uma infraestrutura tecnológica chamada SPI (Sistema de Pagamentos Instantâneos). O sistema é o responsável pela liquidação dos pagamentos instantâneos no Brasil. Ou seja, quando você faz um Pix, o banco envia a ordem ao SPI, que é o responsável por liquidar o valor em tempo real e, consequentemente, fazer o dinheiro chegar no destinatário em questão de segundos.

Para fazer um Pix, o banco precisa se conectar ao SPI. Os principais bancos digitais e os grandes bancos são participantes diretos do SPI. Isso significa que essas instituições têm uma infraestrutura tecnológica própria que se conecta diretamente ao SPI, fazendo o Pix funcionar do jeito que conhecemos. Mas existem pequenas empresas financeiras que ainda não estão conectadas com o sistema e, portanto, precisam de uma "mãozinha" para poder fazer transações. Essas empresas são chamadas de participantes indiretos.

Participantes indiretos precisam de intermédio. Quando instituições financeiras ou bancárias, como pequenas fintechs, não têm essa infraestrutura tecnológica —seja pelo custo ou modelo de negócio—, mas querem fazer pagamentos instantâneos, elas podem recorrer a esses grandes bancos para fazer uma parceria. Por isso, o modelo ficou conhecido como "Pix indireto", já que elas precisam de um intermediário para a transação funcionar.

Dessa forma, toda a comunicação com o SPI e a efetiva liquidação financeira das transações do participante indireto são processadas e assumidas pelo seu intermediário, o que define uma clara separação de responsabilidades operacionais, tecnológicas e de conformidade regulatória perante o ecossistema de pagamentos.

Fernando Moreira, especialista em direito societário, governança e compliance

No caso dessa investigação, a fraude estava no uso desvirtuado desse modelo. Os suspeitos teriam utilizado as credenciais de uma empresa que tinha parceria com uma instituição financeira maior conectada ao SPI. Assim, eles se aproveitaram dessa estrutura para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento dele.