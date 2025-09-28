Assine UOL
Ônibus de graça vão ligar pontos turísticos de São Paulo aos domingos

Do UOL, em São Paulo
Ônibus das linhas Paulistar no Pateo do Collegio
Ônibus das linhas Paulistar no Pateo do Collegio Imagem: Sergio Barzaghi/Secom da Prefeitura de São Paulo/Divulgação

A cidade de São Paulo vai ganhar três novas linhas de ônibus gratuitos aos domingos, com roteiros especiais para parques, museus e espaços de lazer. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), as linhas estreiam quando a isenção de tarifa aos domingos na capital paulista completa seu 100º dia.

O que aconteceu

A partir de hoje, entram em operação três linhas especiais chamadas Paulistar. São três circuitos: a Paulistar 1 percorrerá o Circuito Cultura e passará por locais como o Museu da Língua Portuguesa, o Theatro Municipal e a Pinacoteca; a Paulistar 2 irá percorrer o Circuito Parques, ligando o Ibirapuera, a Aclimação e o Pq. da Independência; já a linha Paulistar 3 será o Circuito Lazer, atendendo o estádio do Pacaembu e com roteiro próximo à avenida Paulista.

Os veículos circularão das 8h às 19h, com saída a cada 20 minutos. Serão ônibus elétricos com ar-condicionado, wi-fi e carregadores USB.

A integração será feita em um único ponto, na região do Paraíso. O usuário pode circular pelas três linhas fazendo integração no metrô Paraíso.

70% das viagens dominicais são motivadas por lazer. De acordo com uma pesquisa da SPTrans, a maioria das pessoas usa o transporte gratuito aos domingos para lazer. A pesquisa diz ainda que 97% dos passageiros aprovam o programa. As novas rotas buscam ampliar o acesso da população a equipamentos culturais, parques e atrações turísticas da capital.

Imagem
Imagem: Arte/UOL

Contexto

Criado em dezembro de 2023, o Domingão Tarifa Zero já transportou milhões de passageiros sem cobrança de tarifa, de acordo com a Prefeitura. Com as novas linhas, São Paulo terá 14 ônibus adicionais em circulação aos domingos, além das linhas regulares que continuam operando normalmente e de graça.

