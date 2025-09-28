Ônibus de graça vão ligar pontos turísticos de São Paulo aos domingos

A cidade de São Paulo vai ganhar três novas linhas de ônibus gratuitos aos domingos, com roteiros especiais para parques, museus e espaços de lazer. Segundo a gestão Ricardo Nunes (MDB), as linhas estreiam quando a isenção de tarifa aos domingos na capital paulista completa seu 100º dia.

O que aconteceu

A partir de hoje, entram em operação três linhas especiais chamadas Paulistar. São três circuitos: a Paulistar 1 percorrerá o Circuito Cultura e passará por locais como o Museu da Língua Portuguesa, o Theatro Municipal e a Pinacoteca; a Paulistar 2 irá percorrer o Circuito Parques, ligando o Ibirapuera, a Aclimação e o Pq. da Independência; já a linha Paulistar 3 será o Circuito Lazer, atendendo o estádio do Pacaembu e com roteiro próximo à avenida Paulista.

Os veículos circularão das 8h às 19h, com saída a cada 20 minutos. Serão ônibus elétricos com ar-condicionado, wi-fi e carregadores USB.