STJ manda soltar estudante que atropelou e matou duas jovens em SP

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) mandou soltar Brendo dos Santos Sampaio, 26, que atropelou e matou duas jovens de 18 anos na faixa de pedestre em uma avenida de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, em abril deste ano.

O que aconteceu

Prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares. Conforme decisão da última sexta-feira, Brendo deverá usar tornozeleira eletrônica, e não poderá sair de casa das 22h às 6h e nos dias de folga. Ele também não poderá dirigir, nem estabelecer contato com familiares das vítimas ou testemunhas.

Estudante de direito foi preso por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ele teve prisão preventiva decretada pela Justiça em 10 de abril, um dia após o atropelamento.