Copan de BH: Síndica sai após 40 anos e moradores tentam eleger nova chapa

Mariana Durães
Do UOL, em São Paulo
Edifício JK, em BH, tenta eleger nova administração após 40 anos de mesma síndica
Edifício JK, em BH, tenta eleger nova administração após 40 anos de mesma síndica Imagem: Cedida ao UOL

"Difícil", "totalitária", "controladora" e "linha dura". São muitos os adjetivos usados por moradores do histórico Edifício JK, projetado por Oscar Niemeyer e tombado como patrimônio cultural de Belo Horizonte, para descrever a ex-síndica Maria das Graças Lima, de 78 anos. Com nova eleição marcada para amanhã, moradores se movimentam para mudar cenário.

O que aconteceu

No poder por 40 anos, ela ficou conhecida por impor regras incomuns. A maioria delas, dizem alguns moradores, eram "arbitrárias", "inúteis", "bastante rígidas" e "quase impossíveis de serem cumpridas".

Morador do JK há 34 anos, o publicitário e tatuador Marco Antônio de Oliveira, foi obrigado a transitar carregando os pets no colo desde o início do ano. "Eles me notificaram extrajudicialmente, mas me fizeram pagar a notificação, que ficou em quase R$ 200, o que foi praticamente uma multa. Eu fui questionar, e disseram que regra mudou em assembleia, mas que eu deveria buscar a ata no cartório", conta.

Marco Antônio passou a carregar pets usando um skate e os braços
Circular entregue a moradores do JK que obrigava carregar pets no colo pelas áreas comuns do edifício
O morador, então, acionou a Justiça, mas ninguém apareceu na audiência de conciliação e, logo após o afastamento da síndica, a medida foi revogada. "Agora, pouco antes da assembleia e nova eleição, consciente de que está fazendo coisa errada, para melhorar a imagem, revogaram a regra", finaliza. Anos antes, em 2017, caso semelhante gerou notificações extrajudiciais e até uma representação junto à polícia, o que acabou com o relaxamento da medida também.

Em outro momento, a síndica passou a exigir que o condomínio fosse pago em notas de dinheiro. Na época, uma moradora pagou a taxa de R$ 1.600 em moedas. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e no noticiário, e, então, os boletos voltaram a ser emitidos.

O UOL entrevistou cinco moradores, que não quiseram se identificar, e acompanhou durante meses as conversas dos condôminos em aplicativos de mensagens. No grupo havia sempre menções à síndica polêmica e demais pessoas da administração.

Internada desde agosto, a síndica foi afastada por questões de saúde. A administração e o advogado dela não informaram o motivo, mas disseram que Maria Lima das Graças "não tem perspectiva de melhora".

A saída dela e o agendamento de uma audiência para nova eleição, fez os condôminos se movimentarem para tentar mudar a gestão. Isso porque, momentaneamente, a mulher foi substituída pelo subsíndico Manoel Freitas, que há 21 anos é gerente do JK. Amanhã, às 10h, moradores vão se reunir para mais uma assembleia.

Temor com eleição

O histórico de eleições no Conjunto JK é conturbado, incluindo polêmicas com procurações e novas regras a cada reunião. O Conjunto JK é composto por dois prédios, de 23 e 36 andares, e mais de mil apartamentos. A administração fala em 5.000 moradores, mas condôminos dizem que esse número, na verdade, não passa de mil, e que dados da síndica são baseados nos cadastros da portaria, que incluem visitantes frequentes, para "justificar a dificuldade em administrar".

Em 2020, durante assembleia, foi estabelecida uma taxa de R$ 4 milhões para a inscrição de chapas concorrentes no próximo pleito. Segundo a administração, a decisão foi aprovada para evitar a contratação de "síndicos profissionais". O regimento interno ao qual o UOL teve acesso, porém, prevê que o síndico pode ser "condômino ou não, pessoa física ou jurídica" e terá "mandato por dois anos, podendo ser reeleito". A remuneração mensal é de oito salários mínimos regionais.

Naquela ocasião, síndica foi eleita para o mandato de 2020/2021 e moradores acionaram a Justiça. Intenção era anular a sessão "principalmente com relação à caução" de R$ 4 milhões. Acontece que o processo se estendeu e, em 2023, juíza entendeu que mandato já havia vencido e não atendeu aos pedidos. Eles não recorreram da decisão e processo foi arquivado.

No entanto, ataques e perseguições da síndica e da administração continuaram e levaram a novos processos. Um dos envolvidos na chapa de oposição, que não quis se identificar, diz que sofreu difamações, foi alvo de ataques e assédio processual. O UOL teve acesso ao processo no qual narra, ainda, ter sido interpelada judicialmente 66 vezes por aliados de Maria das Graças. Neste caso, que já transitou em julgado, a síndica teve que pagar indenização.

''Horário comercial e em cima da hora para diminuir as presenças". Os moradores críticos da administração alegam que a administração tenta dificultar a participação, coleciona procurações e não permite o acompanhamento da contagem dos votos. "Não deixam absolutamente ninguém da oposição chegar perto. Eles mesmos fazem a conferência", diz um morador. "Inclusive, o padrão é o advogado dizer que não vai sequer ouvir os votos dos presentes, porque o número de procurações supera os presentes."

E essas procurações são moeda de troca. Se você não dá uma procuração para eles, você é inimigo. Então essas pessoas têm medo disso, entendeu? De virar inimigo e ser retalhado, como eu fui.
Marco Antônio de Oliveira, morador do JK há 34 anos

Advogado da administração, Ercio Quaresma rebate dizendo que condôminos nunca procuraram "contestar a idoneidade das procurações". "Eles não fazem isso, porque não há regularidade nenhuma. Agora, as procurações não precisam ultrapassar o número de presentes, elas têm requisitos referentes às unidades", diz.

Se ela foi reeleita tantas vezes, certamente tinha seus serviços reconhecidos pela maioria. A oposição, por mera ambição, mas sem votos, se insurgia contra as seguidas reeleições. Mas, o Estatuto do Condomínio permite a recondução. Argumentos vazios de 'autoritarismo' não retiram seus méritos como gestora
Faiçal Assray, advogado de Maria das Graças

O UOL procurou Manoel Freitas, atual subsíndico, que afirmou ser candidato. "Quanto ao modo de gerir, vai ser totalmente diferente. Obviamente vou aproveitar as coisas boas da antiga gestão e implementar o que acho correto dentro da minha experiência", disse.

Polêmicas antigas

A gestão já foi questionada inclusive em audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2004 e 2005. Primeiro, Comissão de Direitos Humanos ouviu depoimentos de moradores sobre irregularidades na administração, perseguições, entre outros temas. Depois, a Comissão de Segurança Pública realizou audiência para discutir e buscar soluções para os conflitos existentes no condomínio, conforme registro no site da ALMG.

Mais recentemente, o Ministério Público do estado passou a investigar a síndica por omissão, crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. MP-MG aponta também que falta o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O prédio foi tombado em 2022.

Além de prejuízos ao acervo, ao patrimônio protegido e à estética do imóvel, há comprometimento da qualidade ambiental do espaço pois a presença constante de umidade causa bolor, mofo e fungos, podendo causar problemas de saúde nos funcionários e frequentadores do local
Parecer técnico sobre a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, localizado no térreo do JK

25.set.2025 - Edifício JK, em BH, tem problemas de conservação
25.set.2025 - MP-MG cita infiltrações, mofo e má gestão
Uma audiência que poderia afastar a atual administração foi marcada para o próximo dia 7 de outubro. O MP-MG cita que a conduta da administração levou à deterioração de bem tombado, com omissão de medidas de conservação de relevante interesse ambiental e cultural, e pediu afastamento da síndica e do gerente do edifício, que foi negado pela Justiça.

25.set.2025 - Edifício JK, em BH, abriga o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
