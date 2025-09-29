Copan de BH: Síndica sai após 40 anos e moradores tentam eleger nova chapa

A saída dela e o agendamento de uma audiência para nova eleição, fez os condôminos se movimentarem para tentar mudar a gestão. Isso porque, momentaneamente, a mulher foi substituída pelo subsíndico Manoel Freitas, que há 21 anos é gerente do JK. Amanhã, às 10h, moradores vão se reunir para mais uma assembleia.

Temor com eleição

O histórico de eleições no Conjunto JK é conturbado, incluindo polêmicas com procurações e novas regras a cada reunião. O Conjunto JK é composto por dois prédios, de 23 e 36 andares, e mais de mil apartamentos. A administração fala em 5.000 moradores, mas condôminos dizem que esse número, na verdade, não passa de mil, e que dados da síndica são baseados nos cadastros da portaria, que incluem visitantes frequentes, para "justificar a dificuldade em administrar".

Em 2020, durante assembleia, foi estabelecida uma taxa de R$ 4 milhões para a inscrição de chapas concorrentes no próximo pleito. Segundo a administração, a decisão foi aprovada para evitar a contratação de "síndicos profissionais". O regimento interno ao qual o UOL teve acesso, porém, prevê que o síndico pode ser "condômino ou não, pessoa física ou jurídica" e terá "mandato por dois anos, podendo ser reeleito". A remuneração mensal é de oito salários mínimos regionais.

Naquela ocasião, síndica foi eleita para o mandato de 2020/2021 e moradores acionaram a Justiça. Intenção era anular a sessão "principalmente com relação à caução" de R$ 4 milhões. Acontece que o processo se estendeu e, em 2023, juíza entendeu que mandato já havia vencido e não atendeu aos pedidos. Eles não recorreram da decisão e processo foi arquivado.

No entanto, ataques e perseguições da síndica e da administração continuaram e levaram a novos processos. Um dos envolvidos na chapa de oposição, que não quis se identificar, diz que sofreu difamações, foi alvo de ataques e assédio processual. O UOL teve acesso ao processo no qual narra, ainda, ter sido interpelada judicialmente 66 vezes por aliados de Maria das Graças. Neste caso, que já transitou em julgado, a síndica teve que pagar indenização.