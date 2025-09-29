Linha-4 Amarela ganhará duas novas estações após renovação de concessão

Estado investirá aproximadamente R$ 3 bilhões e empresa R$ 1 bilhão. Os recursos estaduais incluem um financiamento com o Banco Mundial, de acordo com o governo. "Devido ao volume de investimento, o aditivo estende o prazo de concessão em 20 anos", divulgou.

Contrato inclui compra de seis novos trens. Conforme a gestão estadual, o projeto também prevê a construção de uma subestação de energia e implantação de sistemas operacionais, em um prazo previsto de 48 a 64 meses, sob a supervisão da Artesp.

Governo prevê atender 50 mil novos passageiros por dia no metrô. O projeto prevê ainda a integração com transporte coletivo em terminais de ônibus das estações Vila Sônia, São Paulo-Morumbi, Butantã e, futuramente, em Taboão da Serra, além de acessos na Av. Monsenhor Manfredo Leite e Corredor Av. Prof. Francisco Morato, ainda conforme divulgado pelo governo.

Renovação contratual ocorre após descarrilhamento de trem na linha 4-Amarela gerar atrasos e comoção entre passageiros. O acidente, ocorrido entre as estações Vila Sônia e Morumbi, ocorreu no último dia 9 e impactou as operações da linha por quase uma semana. Vídeos gravados por passageiros mostram um vagão afastado do restante da composição e muitos destroços. No dia, pessoas tiveram de andar pelos trilhos até a estação Vila Sônia.

Empresa afirmou que equipes verificaram danos em componentes de sinalização. Segundo a ViaQuatro, a substituição ocorreu ao longo dos dias seguintes ao acidente, com a importação de peças da França.