Intoxicação por metanol: homem de 31 anos perde visão e sofre AVC em SP

As outras duas vítimas, com mortes por intoxicação confirmada, são dois homens, de 38 e 48 anos. Os casos, confirmados ao UOL pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, ocorreram neste mês na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Entre as citadas estão: gim, uísque e vodca, consumidos em diferentes lugares, como bares. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos pode estar subnotificados, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

O homem de 48 anos morava na região da Mooca/Aricanduva, na cidade de São Paulo. Ele, que não teve o nome divulgado, foi atendido por uma unidade de saúde privada em 9 de setembro, após apresentar sintomas de intoxicação, e morreu em 15 de setembro.

Atualmente, há pelo menos 10 casos sob investigação na capital. Todos são considerados suspeitos de intoxicação por consumo de bebida contaminada, segundo o Centro de Vigilância Sanitária.

Volume de ocorrências recebido foi classificado pelas autoridades como "fora do padrão". Nos últimos dois anos, os casos de intoxicação por metanol registrados pelo Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas (SP) estavam ligados ao consumo de combustíveis em contexto de abuso de substâncias, não por adulteração de bebidas. O centro informou que os casos eram considerados casos de consumo intencional. Já agora, são de consumo acidental, em que a vítima não sabe que a bebida está adulterada.

O que dizem as autoridades

Governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade para coibir práticas criminosas de falsificação e proteger consumidores.