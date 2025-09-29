Intoxicação por metanol: polícia apreende 100 garrafas de bebidas em bares

Investigação quer determinar se as bebidas foram adulteradas. A PCSP informou, por meio de nota, que os resultados dos exames periciais nas 100 garrafas de bebidas apreendidas contribuirão para a elucidação do caso.

DPPC ficará responsável pela investigação, por intermédio da 1º Delegacia de Polícia. A polícia disse que tem realizado ações conjuntas de fiscalização com a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Centro de Vigilância Sanitária, e a Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) do Município de São Paulo.

Mortes após consumo de bebida

Três mortes foram registradas após o consumo de bebidas alcoólicas com metanol na Grande São Paulo. O terceiro óbito foi divulgado hoje.

Terceira vítima é um homem de 45 anos que morreu no dia 28 de setembro. Morte dele é investigada pelo 1º Distrito Policial da cidade. Exames também estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação.

As outras duas vítimas, com mortes por intoxicação confirmada, são dois homens, de 38 e 48 anos. Os casos, confirmados ao UOL pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, ocorreram neste mês na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.