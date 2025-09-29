Motorista de ônibus mata passageiro após briga por não parar no ponto em SP

Um motorista de ônibus matou um passageiro a facadas ontem, na zona sul de São Paulo, após uma discussão por ele não ter parado no ponto.

O que aconteceu

Passageiro deu sinal para descer, mas motorista não parou. Em nota ao UOL, a SPTrans informou que o incidente aconteceu por volta das 14h20, na av. Senador Teotônio Vilela, no Jardim Casa Grande. O ônibus fazia a linha 6000/10, que vai do terminal Parelheiros ao terminal Santo Amaro.

Homem de 35 anos teria se irritado e começado uma discussão. O condutor, identificado como José Romero Bezerra Leite, de 41 anos, parou o ônibus e sacou uma faca, com a qual deu vários golpes no passageiro.