Motorista de ônibus mata passageiro após briga por não parar no ponto em SP

Um motorista de ônibus matou um passageiro a facadas ontem, na zona sul de São Paulo, após uma discussão por ele não ter parado no ponto.
O que aconteceu
Passageiro deu sinal para descer, mas motorista não parou. Em nota ao UOL, a SPTrans informou que o incidente aconteceu por volta das 14h20, na av. Senador Teotônio Vilela, no Jardim Casa Grande. O ônibus fazia a linha 6000/10, que vai do terminal Parelheiros ao terminal Santo Amaro.
Homem de 35 anos teria se irritado e começado uma discussão. O condutor, identificado como José Romero Bezerra Leite, de 41 anos, parou o ônibus e sacou uma faca, com a qual deu vários golpes no passageiro.
Motorista voltou para o ônibus e continuou rota
Vítima já estava morta quando o Samu chegou. O motorista foi encontrado na sequência pela Polícia Militar, enquanto dirigia pela região.
Além da faca, ele carregava arma de fogo, câmera e munições. O motorista foi preso em flagrante pelo homicídio e confessou o crime, segundo a Polícia Civil.
Caso foi registrado como homicídio, porte ou posse ilegal de arma de uso restrito e localização/apreensão de objeto. O homem está à disposição da Justiça.
A Secretaria de Mobilidade Urbana de São Paulo e a SPTrans repudiaram o ato de violência. Os órgãos disseram em nota ao UOL que "irão colaborar com os trabalhos de investigação, prestando todo o apoio solicitado pelas autoridades policiais para a devida elucidação dos fatos".
O UOL tentou contato com a empresa Mobibrasil, empregadora do condutor, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. A defesa dele também não pôde ser localizada. O espaço segue aberto para manifestações.
*Com informações do Estadão Conteúdo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.