Drink batizado e mortes: o que se sabe da intoxicação por metanol em SP

Ao menos duas pessoas morreram após ingerirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Uma terceira morte está sendo investigada, e outros nove casos de internação desde o mês de junho, no estado de São Paulo, estão sendo apurados. Um deles é o de um jovem em coma, outro de uma mulher que ficou cega.

O que aconteceu

As mortes confirmadas são de dois homens, de 38 e 48 anos, em São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo, respectivamente A relação dos casos com o metanol foi confirmada pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo. O homem de 48 anos, que não teve o nome divulgado, morava na região da Mooca/Aricanduva e foi atendido em uma unidade de saúde privada em 9 de setembro, após apresentar sintomas de intoxicação, e morreu em 15 de setembro.

Polícia investiga se uma terceira morte, de um homem de 45 anos, foi por metanol. A vítima estava internada em São Bernardo do Campo, na Grande SP, e morreu neste domingo (28). O 1º Distrito Policial da cidade não divulgou detalhes do caso, portanto não se sabe onde a bebida teria sido consumida.