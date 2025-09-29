Padre Júlio lança academia para moradores de rua e produtos antifascistas

Dificilmente a gente sabe lidar com o que não é semelhante. Conviver com quem não tem nem água para tomar. Quem está extremamente machucado, violentado, tem uma história de dores, nosso cérebro é programado para o que é semelhante e para aceitar aquilo que você sabe lidar. Meu papel nessa guerra é ser ferido e resistir

Júlio Lancellotti

"Uma flor sem defesa"

No início de 2024, o padre Júlio Lancellotti chegou a ser citado em uma proposta de CPI apresentada pelo vereador Rubinho Nunes (União), que pretendia investigar a atuação de ONGs na Cracolândia. O requerimento previa a convocação de entidades e lideranças sociais, mas perdeu apoio de parte dos vereadores ao longo do processo. Com as críticas e a retirada de assinaturas, a proposta acabou perdendo força e não avançou.

No bairro em que atua, Lancellotti diz que também é comum que algumas pessoas reclamem de sua atividade, sobretudo pela presença de pessoas que aguardam para receber o pão e participar dos programas oferecidos.

Dar o pão não faz ninguém vir às ruas para comer pão, as pessoas comem o pão porque estão na rua. Acredito que estar entre os desprezados pela sociedade, me coloca nesse lugar de ser desprezado também

Júlio Lancellotti

Com 40 anos dedicados a causas sociais, o padre afirma que sua inspiração vem do evangelho. A convivência com crianças soropositivas e com a população em situação de rua moldou sua trajetória, e sua compreensão da fé.