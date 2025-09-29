Polícia investiga adega suspeita de vender bebida alcoólica com metanol

Amigo de Rafael também ficou internado. O auxiliar de produção Diogo Marques afirmou que os sintomas apareceram no dia seguinte. "Eu acordei desesperado, porque eu acordei, abri o olho e estava enxergando nada. Tudo preto e uma dor de cabeça muito forte", afirmou ao programa da TV Globo.

Os responsáveis pelo local já foram já foram ouvidos, segundo a polícia. Também foram apreendidas garrafas consumidas pelas vítimas e outros produtos lacrados no local. As autoridades aguardam a conclusão dos laudos periciais. "Nós dependemos muito dos laudos dessa tragédia que aconteceu com esses jovens, principalmente com o Rafael, que ainda encontra-se nessa situação que ele está", declarou o delegado Carlos Mezher à TV Globo.

O caso é investigado pelo 48° DP (Cidade Dutra). Ao UOL, o responsável pelo local informou que já prestou esclarecimentos às autoridades e que agora "cabe esperar pelos órgãos competentes, pois os mesmos já se encontram fazendo o necessário para entender de fato o que aconteceu".

Mortes após consumo de bebida

Três mortes foram registradas após o consumo de bebidas alcoólicas com metanol na Grande São Paulo. O terceiro óbito foi divulgado hoje.

Terceira vítima é um homem de 45 anos que morreu no dia 28 de setembro. Morte dele é investigada pelo 1º Distrito Policial da cidade. Exames também estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação.