Falta antídoto contra intoxicação por metanol no Brasil, alerta Unicamp

Quando a pessoa toma metanol, o fígado tenta processar, mas acaba transformando em substâncias tóxicas, que são o formaldeído e ácido fórmico. Isso pode causar cegueira e até morte. Os remédios fomepizol e etanol funcionam como "bloqueadores" dessa reação, impedindo que o fígado produza essas toxinas, disse ao UOL Fabio Bucaretchi, docente da Unicamp, toxicologista e coordenador do centro.

O centro da Unicamp disse que o fomepizol não faz parte da política nacional de antídotos toxicológicos. O CIAtox aponta que esse bloqueador não é oferecido pelo SUS, mesmo com diretrizes para antídotos publicada no final de 2023 — que não incluiu a substância.

O etanol, que também é utilizado como antidoto, também está em falta. Com o número de casos aumentando, o centro teme que o SUS não consiga dar conta de operar bloqueadores suficientes, sendo necessária uma importação emergencial pela Anvisa.

O UOL tenta contato com o Ministério da Saúde. Caso haja manifestação, este texto será atualizado.

Protocolo para tratamento

O CFM (Conselho Federal de Medicina) emitiu alerta para os casos de intoxicação. O presidente da entidade, José Hiran Gallo pediu celeridade na apuração das irregularidades e dos lotes de bebidas contaminadas.