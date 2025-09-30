Bebida adulterada: bar segue servindo caipirinhas, mas clientes têm medo

O bar em São Paulo onde uma designer de interiores diz ter consumido caipirinha e perdido a visão segue servindo a bebida e afirma que a situação foi controlada, mas o clima é de medo entre os clientes do estabelecimento, localizado no Jardim Paulista, bairro de alto padrão da capital.

O que aconteceu

Bebidas suspeitas já foram retiradas do bar, diz garçom. "Tudo foi levado, deletado. O que está aqui é seguro, pode pedir", afirmou, ao ser questionado pelo UOL sobre a venda da caipirinha na noite de ontem. A Polícia Civil apreendeu 117 garrafas em três bares e adegas de São Paulo.

Clientes bebiam apenas cerveja ou refrigerante no momento em que a reportagem visitou o estabelecimento. "O pessoal está com medo, e eu entendo. Eu, como vendedor, também fico com receio", disse o garçom.