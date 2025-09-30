Bebidas com metanol: quais os bares fechados e investigados em São Paulo

O Torres Bar diz que está "colaborando integralmente com todos os órgãos de fiscalização competentes". Em um comunicado publicado nas redes sociais, o estabelecimento diz que seus produtos são "adquiridos de distribuidores oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestaram serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória".

Diante das recentes notícias sobre a investigação de bebidas adulteradas com metanol, o Torres Bar vem a público esclarecer que estamos colaborando integralmente com todos os órgãos de fiscalização competentes. Todos os nossos produtos são adquiridos de distribuidores oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestaram serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória. Com 22 anos de história na Mooca, construímos nossa reputação como um espaço familiar, de grandes amigos e de boas experiências. Jamais tivemos qualquer ocorrência relacionada a esse tipo de situação, e continuamos firmes no nosso compromisso com a segurança, a qualidade e o respeito aos nossos clientes. O Torres Bar permanece à disposição para qualquer investigação e reforça que a confiança que cultivamos ao longo de duas décadas é o nosso maior patrimônio.

Comunicado oficial divulgado pelo Torres Bar

O Ministrão Bar ainda não se manifestou. O UOL tenta contato com o estabelecimento e a matéria será atualizada assim que houver um retorno.

Um bar em São Bernardo do Campo e uma adega na capital também foram fechados. O UOL procurou a Vigilância Sanitária para confirmar os nomes dos locais e aguarda retorno.

PF vai investigar relação com crime organizado

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que bebidas alcoólicas com metanol podem estar além do estado de São Paulo. Três mortes relacionadas à intoxicação com a substância já foram registradas.