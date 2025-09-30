Clubes de elite de SP barram venda de bebidas após intoxicações por metanol

Paineiras do Morumby, na zona sul, diz que suspensão vale até que "autoridades excluam quaisquer riscos". O clube firma que a venda de bebidas destiladas será interrompida por questões de segurança. A diretoria executiva também afirma que a ação tem caráter preventivo.

Clube Hebraica SP, na zona oeste, declarou que a medida é uma "questão de saúde pública". A decisão "visa zelar pela saúde e segurança dos sócios e visitantes", diz comunicado do clube.

Sociedade Harmonia de Tênis também interrompeu as vendas. Clube está localizado no bairro Jardim América, na zona oeste.

Clube Sírio, na zona sul, divulgou que a ação será adotada por tempo indeterminado. Em nota, afirma que os seus fornecedores são "reconhecidamente confiáveis" e sabem da procedência das bebidas vendidas no local, mas optaram por seguir orientações e a decisão de outros clubes neste momento.

Club Athletico Paulistano classificou a proibição como uma forma de segurança. Localizado no Jardim América, na zona oeste, clube diz que aguarda a comunicação dos órgãos oficiais sobre marcas envolvidas na contaminação e lotes contaminados.

Palmeiras também barra destilados

Sociedade Esportiva Palmeiras também suspendeu preventivamente a venda de destilados nas dependências do clube. Em nota, eles reforçaram que as bebidas alcoólicas disponibilizadas no clube são compradas de empresas sérias e de forma criteriosa, porém, a medida reforça o cuidado com a segurança e bem-estar dos associados.