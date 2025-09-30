Assine UOL
Clubes de elite de SP barram venda de bebidas após intoxicações por metanol

Beatriz Gomes
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Alameda interna do Esporte Clube Pinheiros, localizado na zona oeste
Clubes esportivos de elite da capital paulista suspenderam temporariamente a venda de bebidas destiladas após casos de intoxicações por metanol que já deixaram cinco mortos no estado.

O que aconteceu

Esporte Clube Pinheiros, na zona oeste, anunciou suspensão a venda de bebidas alcoólicas destiladas. Não há prazo para o fim da medida, considerada como preventiva.

Interrupção vale para todos os pontos de venda. Segundo o clube, a medida pretende garantir a saúde e o bem-estar dos associados.

Paineiras do Morumby, na zona sul, diz que suspensão vale até que "autoridades excluam quaisquer riscos". O clube firma que a venda de bebidas destiladas será interrompida por questões de segurança. A diretoria executiva também afirma que a ação tem caráter preventivo.

Clube Hebraica SP, na zona oeste, declarou que a medida é uma "questão de saúde pública". A decisão "visa zelar pela saúde e segurança dos sócios e visitantes", diz comunicado do clube.

Sociedade Harmonia de Tênis também interrompeu as vendas. Clube está localizado no bairro Jardim América, na zona oeste.

Clube Sírio, na zona sul, divulgou que a ação será adotada por tempo indeterminado. Em nota, afirma que os seus fornecedores são "reconhecidamente confiáveis" e sabem da procedência das bebidas vendidas no local, mas optaram por seguir orientações e a decisão de outros clubes neste momento.

Club Athletico Paulistano classificou a proibição como uma forma de segurança. Localizado no Jardim América, na zona oeste, clube diz que aguarda a comunicação dos órgãos oficiais sobre marcas envolvidas na contaminação e lotes contaminados.

Palmeiras também barra destilados

Sociedade Esportiva Palmeiras também suspendeu preventivamente a venda de destilados nas dependências do clube. Em nota, eles reforçaram que as bebidas alcoólicas disponibilizadas no clube são compradas de empresas sérias e de forma criteriosa, porém, a medida reforça o cuidado com a segurança e bem-estar dos associados.

Sindicato dos clubes fez recomendação

Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo pediu hoje que fossem tomadas medidas imediatas. Em nota, o Sindi Clubes recomendou a suspensão da venda de destilados para mitigar riscos e proteger as agremiações. "Essa decisão (...) demonstra cuidado e responsabilidade diante de uma questão de tamanha gravidade."

Sergio Nabhan, presidente do Sindi Clubes, disse ao UOL que a adesão à suspensão temporária foi alta. Ainda não há um balanço do sindicato com o número exato dos que interromperam as vendas. Nabhan também explicou que até o momento o sindicato não recebeu relato de associados com casos de intoxicações no estado.

Casos

Governo de São Paulo anunciou hoje que registrou 22 casos, entre confirmados (7) e em investigação (15). Dos 22, cinco resultaram em morte por intoxicação por metanol; apenas uma delas tem relação confirmada com a ingestão de bebida alcóolica, segundo a Secretaria de Saúde.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais um, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens: de 38, 45 e 48 anos.

Governo busca detectar a origem da bebida adulterada. O governador afirmou que a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda vão analisar as notas fiscais dos estabelecimentos e cruzar as informações para chegar aos distribuidores.

Vamos buscar descobrir quem comprou de quem, de onde está saindo essa bebida adulterada, quem são os fraudadores, a partir desse cruzamento de informações, saber se o problema está no distribuidor, no estabelecimento que está comprando o material sem a procedência correta, ou em outro elo da cadeia.
Tarcísio de Freitas

