Dois homens morrem em Pernambuco com suspeita de intoxicação por metanol

Secretaria pede que vigilâncias sanitárias coletem amostras suspeitas. A pasta também orienta a interdição preventiva e articulação com órgãos como Procon, Ministério Público e forças de segurança.

À população, a Agência Pernambucana reforça a importância de observar sinais que podem indicar adulteração: verificar se a bebida possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), rótulo completo, lacre adequado, além de comprar apenas em locais confiáveis. Também é essencial redobrar a atenção com drinques prontos e evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do mercado Comunicado da Secretaria de Saúde de Pernambuco

Cinco mortes registradas em SP

O Governo de São Paulo anunciou hoje que há cinco mortes relacionadas à intoxicação por metanol no estado. Em apenas um dos registros a relação com a substância foi confirmada. Os números foram reforçados pelo Ministério da Saúde à noite.

Ao todo, foram registrados 22 casos de intoxicação em São Paulo. São sete confirmados e outros 15 em investigação.

Três estabelecimentos foram fechados ou são investigados na capital paulista pela venda de bebidas com metanol. Um bar em São Bernardo do Campo também foi interditado.