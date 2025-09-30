Duas pessoas são presas por falsificar bebidas alcoólicas no interior de SP

O Ministério da Justiça confirmou ontem a terceira morte por intoxicação relacionada ao metanol após consumo de bebida alcoólica. Vítima é um homem de 45 anos que morreu no dia 28 de setembro, em São Bernardo do Campo.

As outras duas vítimas são dois homens, de 38 e 48 anos. Os casos, confirmados ao UOL pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, ocorreram neste mês na capital paulista e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Gim, uísque e vodca consumidos em bares e adegas estão na lista.

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Ao todo, dez casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de São Paulo, segundo o Governo Federal. O total inclui as três mortes. "Diante do caráter inédito da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta a possibilidade de existirem casos ainda não notificados, que seguem sob investigação e aguardam confirmação laboratorial", informou a pasta.