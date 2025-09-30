Briga com enforcamento e mordida entre funcionárias acaba em cirurgia em SP

Como foi a agressão

Discussão registrada em BO terminou em agressões na porta de bar. Isabelly e Larissa, que trabalham juntas em um supermercado, decidiram sair para beber com colegas na noite de 14 de setembro e foram ao bar Tchau e Bença, em Osasco. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 2º DP, houve uma discussão que evoluiu para agressões físicas na área externa do bar. O documento cita ainda que uma terceira colega tentou apartar a briga.

Recusa em mudar de bar e paquera são apontadas como estopim. Isabelly relata que Larissa insistiu para o grupo continuar a noite em outro local e que ela se negou a entrar no carro. "Eu não quis, revidei uns xingamentos", disse, narrando que a briga começou em seguida e culminou na mordida no lábio inferior. Já Larissa diz que a colega teria ficado irritada porque o rapaz que Isabelly paquerava passou a dar em cima dela.

Família soube da briga em ligação de madrugada; ferimento exigiu cirurgia. A mãe de Isabelly, Mardene Soares Silva de Almeida, contou que às 23h do dia 14 a filha avisou que deixava o bar com colegas e, às 4h11 do dia 15, recebeu telefonema de um colega dizendo que ela teria se ferido numa briga com Larissa. A jovem foi levada à UPA Conceição, onde médicos constataram a gravidade do ferimento e indicaram transferência para cirurgia.

BO registra lesão corporal e coloca as duas como autoras e vítimas. No documento, Isabelly e Larissa constam como autoras e vítimas de lesão corporal (art. 129 do Código Penal) e de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41). O registro foi feito em 15/9 pelo 2º DP de Osasco, após os eventos da madrugada.

Versão de Larissa

Larissa sustenta legítima defesa e descreve enforcamento. "Isabelly estava por cima de mim e tentou me enforcar, ela estava com as mãos no meu pescoço, foi quando eu tive a reação de morder para me soltar". Ela diz que se arrepende do ferimento causado: "Foi sem querer mesmo, fiz só para me defender. A única coisa que me arrependo foi da mordida, porque vi que machucou muito ela".