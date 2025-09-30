SP confirma 22 casos e interdição de bares por intoxicação com metanol

Governo vai fazer interdição cautelar em todos os estabelecimentos onde houve consumo dessas bebidas. Além disso, foi criado um canal de denúncia só para casos de bebidas adulteradas, no site do Procon-SP, e será criado um gabinete de crise para acompanhar as investigações.

Objetivo é detectar origem da bebida adulterada. O governador afirmou que a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda vão analisar as notas fiscais dos estabelecimentos e cruzar as informações para chegar aos distribuidores.

Vamos buscar descobrir quem comprou de quem, de onde está saindo essa bebida adulterada, quem são os fraudadores, a partir desse cruzamento de informações, saber se o problema está no distribuidor, no estabelecimento que está comprando o material sem a procedência correta, ou em outro elo da cadeia

Tarcísio de Freitas

Governador descartou participação do PCC nos casos. Segundo Tarcísio, não há evidência de que haja ação do crime organizado.