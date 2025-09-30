Metanol na bebida: bares na Mooca e nos Jardins, em SP, são interditados

Pelo menos três bares e uma distribuidora, localizados em diferentes regiões de São Paulo, foram fechados, hoje, por suspeita de comercializarem bebidas adulteradas por metanol. Cinco pessoas já morreram e outras estão internadas em estado grave por intoxicação por metanol.
O que aconteceu
Foram fechados temporariamente os bares Ministrão, nos Jardins, e o Torres, na Mooca. Os estabelecimentos foram interditados após inspeções feitas pela Polícia Civil com o apoio de órgãos de vigilância sanitária do Estado e da Prefeitura.
Também foi interditado uma distribuidora de bebidas localizada na Vila Mariana, na zona sul da capital. Os órgãos sanitários ainda fecharam um outro bar que fica em São Bernardo do Campo, cidade da Grande SP.
Agentes apreenderam dezenas de garrafas de bebidas e conferiram rótulos de diferentes destilados. As bebidas serão periciadas para comprovar se de fato há presença de metanol, substância altamente nociva ao organismo humano.
Torres bar disse colaborar com as investigações da polícia e órgãos sanitários. Por meio de nota, o estabelecimento afirmou que adquire seus produtos em "distribuidoras oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestaram serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória".
Jamais tivemos qualquer ocorrência relacionada a esse tipo de situação e continuamos firmes no nosso compromisso com a segurança, a qualidade e o respeito aos nossos clientes.
Torres Bar, em nota
O UOL não conseguiu contato com os donos do bar Ministrão. O estabelecimento deletou o perfil que mantinha ativo nas redes sociais. A reportagem tenta confirmar os nomes da distribuidora interditada na Vila Mariana e do bar em São Bernardo do Campo.
Governo de SP diz que fechará todos os bares suspeitos
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou hoje que a interdição será feita de forma cautelar. De acordo com o governador, todos os bares onde há suspeitas de clientes intoxicados por metanol deverão ser fechados para que as investigações possam ser feitas.
A partir do momento que a gente sabe que aquela bebida foi consumida naquele estabelecimento, esse local vai passar pela interdição cautelar. Não pode continuar comercializando bebidas se a gente tem uma suspeita de que a bebida é fraudada.
Tarcísio de Freitas
Fechamento dos bares ajudará a fiscalização, garantiu Tarcísio. As documentações desses estabelecimentos serão conferidas para mapear a origem das bebidas compradas e poder chegar nas distribuidoras responsáveis.
Caso fique comprovado que não houve ilicitudes dos bares, eles serão reabertos. "Se houve boa-fé, a gente consegue fazer só a interdição da bebida, só a interdição do lote e o estabelecimento volta a operar com segurança", completou o governador.
Governo federal coloca PF na investigação
Governo federal detalhou seis casos confirmados na cidade São Paulo e outros 10 em investigação em quatro municípios. Entre as suspeitas são: 5 na capital, 2 em São Bernardo do Campo, 1 em Limeira, 1 em Itapecerica da Serra, 1 em cidade não informada da ingestão (sendo tratado em Campinas). Outro caso foi analisado e descartado na capital de SP.
PF vai investigar os casos, que podem estar além do estado. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva de imprensa, em Brasília.
"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem e, segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.
O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.
Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos pode ser maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.
Ao todo, dez casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de São Paulo, segundo o governo federal. O total inclui as três mortes. "Diante do caráter inédito da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta a possibilidade de existirem casos ainda não notificados, que seguem sob investigação e aguardam confirmação laboratorial", informou a pasta.
