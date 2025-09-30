Metanol na bebida: bares na Mooca e nos Jardins, em SP, são interditados

Agentes apreenderam dezenas de garrafas de bebidas e conferiram rótulos de diferentes destilados. As bebidas serão periciadas para comprovar se de fato há presença de metanol, substância altamente nociva ao organismo humano.

Torres bar disse colaborar com as investigações da polícia e órgãos sanitários. Por meio de nota, o estabelecimento afirmou que adquire seus produtos em "distribuidoras oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestaram serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória".

Jamais tivemos qualquer ocorrência relacionada a esse tipo de situação e continuamos firmes no nosso compromisso com a segurança, a qualidade e o respeito aos nossos clientes.

Torres Bar, em nota

O UOL não conseguiu contato com os donos do bar Ministrão. O estabelecimento deletou o perfil que mantinha ativo nas redes sociais. A reportagem tenta confirmar os nomes da distribuidora interditada na Vila Mariana e do bar em São Bernardo do Campo.

Governo de SP diz que fechará todos os bares suspeitos

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou hoje que a interdição será feita de forma cautelar. De acordo com o governador, todos os bares onde há suspeitas de clientes intoxicados por metanol deverão ser fechados para que as investigações possam ser feitas.