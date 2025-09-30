Nunes sobre metanol em bebidas: problema possivelmente aconteceu no envase

Para Nunes, governo federal, governo estadual e administração municipal têm responsabilidades. Ele citou que, enquanto a fiscalização do envase cabe ao Ministério da Agricultura, as vigilâncias sanitárias estadual e municipal são responsáveis por inspeções.

Prefeitura fez 48 inspeções em estabelecimentos que envolvem venda de bebida nos últimos 28 dias. Segundo o prefeito, até agora, foram 45 mil inspeções em estabelecimentos de todas as áreas.

PF e governo de SP divergem

A Polícia Federal afirmou que vai investigar a possibilidade de que o crime organizado esteja envolvido na adulteração de bebidas com metanol. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), descartou a participação do PCC no caso. "Não há evidência de que haja crime organizado nisso", afirmou governador hoje.

Também há divergência sobre o número de casos. Na coletiva organizada pelo governo federal, a secretária de Vigilância em Saúde, Mariângela Simão, informou que seis casos foram confirmados na cidade de São Paulo e outros dez estão em investigação. Entre as suspeitas há cinco na capital, duas em São Bernardo do Campo, uma em Limeira, uma em Itapecerica da Serra e uma em cidade não informada.

Já o governo de SP citou 22 casos, sendo 7 confirmados e 15 em investigação. Segundo a gestão Tarcísio, das cinco mortes com sintomas por intoxicação por metanol, apenas uma foi confirmada e outras quatro estão em investigação.