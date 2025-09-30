O que foi o caso 'bombeirinho', que intoxicou mais de 160 pessoas em 1992

Três pessoas morreram em São Paulo após ingerirem drinques adulterados com metanol; em 1992, 'bombeirinho' contaminado causou quatro mortes em Diadema.

O que aconteceu

"Bombeirinho" levou dezenas ao hospital em 1992 com sintomas de intoxicação por metanol. Na madrugada de 27 de dezembro, o Hospital Público de Diadema, na Grande São Paulo, recebeu cerca de 50 pessoas com dores de cabeça, náusea e problemas de visão após participarem de um baile na danceteria Roof 2, onde consumiram o drinque feito de vodca ou pinga com groselha.

A intoxicação deixou mais de 160 vítimas em pouco mais de uma semana, com 28 internados e três mortes em Diadema. Nos dias seguintes, o número de atendidos cresceu rapidamente, ultrapassando 160 pessoas até 5 de janeiro de 1993, segundo apurou a Folha de S.Paulo à época. Muitas apresentavam sintomas semelhantes, e 28 delas precisaram de internação no hospital da cidade. Três pacientes não resistiram.