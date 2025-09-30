Aeroporto Santos Dumont é fechado após óleo na pista, e voos são cancelados

Um vazamento de óleo na pista do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, provocou atrasos, cancelamentos e desvios de voos que decolariam ou pousariam no local na manhã de hoje.

O que aconteceu

Veículo de inspeção derramou óleo próximo à cabeceira da pista na madrugada de hoje. O local é usado tanto em pousos, na frenagem de aeronaves, quanto durante decolagens. Na manhã de hoje, equipes de manutenção ainda trabalham na limpeza do local.