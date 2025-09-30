Rainha da Cavalgada morreu engasgada no CE: 'Não houve violência', diz pai

Pai também explicou que as manchas roxas no corpo de Gabrielly não eram de violência, mas, sim, decorrentes da tentativa dos amigos de reanimá-la. Valberio contou que os três jovens que estavam com sua filha na ocasião pensaram que ela estava infartando e tentaram fazer uma massagem cardíaca. Eles a colocaram "numa posição que não favoreceu o socorro" e que provocou os machucados.

Lesões eram leves e não eram suficientes para provocar o óbito. "Eles fizeram massagem cardíaca pensando que ela estava infartando e, na verdade, ela estava engasgada. Eles colocaram ela numa posição que não favoreceu o socorro porque se equivocaram. Se tivessem feito uma pressão no estômago [para regurgitar a comida], creio que eu ainda estava com ela, com a minha filha", completou o pai.

Polícia Civil do Ceará fez três laudos para esclarecer o caso. Os dois primeiros descartaram que ela tivesse sofrido algum tipo de violência. A investigação aguarda o resultado do terceiro laudo, o toxicológico, para identificar se ela usou alguma droga no dia em que passou mal e morreu, o que descartaria a possibilidade de overdose.

Até o momento, laudos apontaram como causa provável da morte a comida na traqueia da jovem, que a teria feito engasgar. A traqueia é o canal responsável por transportar oxigênio para os pulmões e expelir dióxido de carbono, em um processo de troca gasosa essencial para a respiração.

Relembre o caso