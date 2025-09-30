Risco de intoxicação: é possível descobrir antes se meu drink tem metanol?

A confirmação de três mortes por intoxicação por metanol em São Paulo ligou um alerta nos consumidores. Não existe, porém, nenhum teste confiável para identificar a presença da substância nas bebidas antes do consumo.

O que você precisa saber

Não tem como identificar o metanol na bebida preventivamente. Geralmente a substância não apresenta diferença de sabor ou cor, explicou ao UOL Mariana de Moura Pereira, especialista em análises clínicas e pesquisadora do Laboratório de Toxicologia da USP.

Não existe nenhum teste caseiro confiável para se fazer antes do consumo. Só se descobre que o metanol estava presente pelos sintomas e após exames clínicos.