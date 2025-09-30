Tarcísio descarta participação do PCC em intoxicações por metanol em SP

Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é o PCC. Tem-se especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só para deixar claro, não há evidência nenhuma da participação de crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

Governo vai fazer interdição cautelar em todos os estabelecimentos onde houve consumo dessas bebidas. Além disso, foi criado um canal de denúncia só para casos de bebidas adulteradas no site do Procon-SP.

Nas contas da gestão Tarcísio, das cinco mortes, uma foi confirmada — na capital — e outras quatro estão em investigação. O governador não detalhou em quais cidades.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais uma, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens, de 38, 45 e 48 anos.

Governo federal coloca PF na investigação

Governo federal detalhou seis casos confirmados na cidade São Paulo e outros 10 em investigação em quatro municípios. Entre as suspeitas são: 5 na capital, 2 em São Bernardo do Campo, 1 em Limeira, 1 em Itapecerica da Serra, 1 em cidade não informada da ingestão (sendo tratado em Campinas). Outro caso foi analisado e descartado na capital de SP.