Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão

Lucas Janone
Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro
Cabine de balão que caiu em Praia Grande (SC)
Cabine de balão que caiu em Praia Grande (SC) Imagem: Divulgação/Saer-SC

A primeira escola de pilotos de balão regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) iniciou as operações em Praia Grande, Santa Catarina. A inauguração acontece três meses após um grave acidente com balão matar oito pessoas, nesta mesma cidade.

O que aconteceu

O Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) foi inaugurado em 22 de setembro, após autorização da Anac. A escola ministra aulas práticas e teóricas para a formação de pilotos e instrutores. É necessário ter 18 anos.

A Anac autorizou o balão de modelo G20-3600 para as aulas práticas. A conclusão do curso leva pelo menos 60 dias, a depender da disponibilidade do aluno.

A escola de pilotos funciona em Praia Grande, mesma cidade que registrou, em junho, um acidente com balão que deixou oito mortos e dezenas de feridos. A tragédia acendeu o alerta para regulamentação da atividade no Brasil.

Praia Grande é conhecida como a capital catarinense dos cânions. A ideia é tornar o município como referência nacional no balonismo.

