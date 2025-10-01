Criança passa dias esperando resgate ao lado dos pais mortos em acidente

Um menino de quatro anos sobreviveu a um acidente de carro e passou ao menos uma noite aguardando resgate ao lado dos pais mortos em Pernambuco.

O que aconteceu

Veículo saiu da pista e capotou durante uma viagem na BR-424, na cidade de Garanhuns, no fim de semana. A suspeita da PRF é de que o motorista tenha batido em um cavalo antes de sair da pista. O veículo "pode ter capotado no sábado ou no domingo", afirmou a polícia em nota.

Um morador da região encontrou o menino do lado de fora do carro na tarde da segunda-feira. A PRF foi acionada por volta das 13h e, ao chegar no local, encontrou o motorista, um homem de 31 anos, e a passageira, uma mulher de 33, mortos dentro do veículo.