Adega alvo de busca por metanol segue aberta, mas sem vender marca suspeita

A adega onde foram apreendidas 14 garrafas de gim com suspeita de estarem intoxicadas com metanol segue em pleno funcionamento, mas sem a venda de produtos da mesma marca dos que foram apreendidos pela Polícia Civil ontem.

O que aconteceu

Empório Santos continuava aberto ao público ontem à noite. A reportagem do UOL esteve no estabelecimento, na avenida João Goulart, na Cidade Dutra, zona sul da capital, e presenciou a entrada e saída de clientes. Mas não constatou a venda de bebidas alcoólicas destiladas ou pessoas consumindo produtos no local.

Gim da marca com suspeita de adulteração não estava à venda. O UOL presenciou a oferta de diversos outros produtos, como gim de outras marcas, uísques, vinhos e cachaças, menos o destilado de marca apreendida pela Polícia Civil para perícia ontem, que costuma custar entre R$ 100 e R$ 130.