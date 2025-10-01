Vender bebida com metanol pode render 30 anos de prisão em caso de morte

Casos de intoxicação em São Paulo já deixaram três mortos e outras vítimas com sequelas graves; especialistas ouvidos pelo UOL explicam que a venda de bebidas adulteradas com metanol pode resultar em prisão, indenizações e até interdição do estabelecimento.

O que aconteceu

Adulterar bebidas é crime contra a saúde pública, com pena de até oito anos. A professora de direito penal Jenifer Moraes explica que o artigo 272 do Código Penal prevê reclusão de quatro a oito anos, além de multa, na forma dolosa; e de um a dois anos quando não há intenção, mas falta de cuidado. "Trata-se de um crime contra a saúde pública que independe do resultado individualizado à vítima. Mas, se houver lesão corporal ou morte, o responsável pode responder também por esses delitos, inclusive por homicídio, a depender da prova de dolo ou culpa", afirma.

Em caso de morte, produtor e comerciante podem responder por homicídio qualificado, com pena de até 30 anos. O criminalista Guilherme Gama ressalta que, nesses casos, pode-se falar em homicídio qualificado, cuja punição vai de 12 a 30 anos. Ele lembra do caso da cervejaria Backer, em Minas Gerais, quando consumidores morreram após ingerir produto contaminado: "Há precedentes no país em que a Justiça reconheceu a responsabilidade penal por adulteração de bebidas que resultaram em óbitos".