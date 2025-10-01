Sistema Cantareira entra na faixa de restrição hoje; o que muda

O Sistema Cantareira, que abastece metade da população da região metropolitana de São Paulo, entrou hoje na faixa de restrição, o que não ocorria desde janeiro de 2022.

O que muda

Agora, a Sabesp só poderá retirar do sistema até 23 metros cúbicos por segundo. São quatro metros cúbicos a menos do que os 27 metros cúbicos autorizados para o mês de setembro, quando o sistema estava na faixa de alerta.

Desde que o sistema estava em alerta, companhia de abastecimento passou a bombear água da represa do Jaguari, que fica no interior do estado. Anunciada na semana passada, a medida visa garantir o fornecimento de água para as cerca de 10 milhões de pessoas que vivem na região. A interligação entre as represas amplia a segurança hídrica da grande São Paulo.