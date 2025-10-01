Cerveja está imune? E o vinho? Como metanol entra nas bebidas alcoólicas

Metanol pode entrar nas bebidas alcoólicas de diferentes maneiras. Às vezes, ele é adicionado de forma deliberada e ilegal durante ou após a fabricação, como uma forma de baratear ou aumentar o teor alcoólico de uma bebida. Neste caso, o metanol é colocado diretamente na garrafa ou no drink.

Métodos tradicionais de fabricação também podem gerar a substância. Tudo depende dos micróbios e dos tipos de materiais vegetais utilizados no processo de fermentação. No entanto, essa é a alternativa menos provável. "Nas fábricas, pode se formar uma pequena quantidade de metanol. Mas, normalmente, ela é retirada. Existe um controle", afirma Tavares.

Especialista explica que, no caso de cervejas, a quantidade de metanol gerada é muito pequena, justamente por ser uma bebida de menor teor alcoólico. Mas é preciso tomar cuidado com produções artesanais, no caso de vinhos e cervejas, e destilarias clandestinas —onde o controle não é garantido.

Substância também está ligada a combustíveis batizados. Recentemente, operações da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo contra o PCC apontaram que mais de mil postos de dez estados estavam com combustíveis adulterados. Em São Paulo, alguns postos chegaram a comercializar gasolina com até 90% de metanol. Ainda não há comprovações que liguem essa adulteração com o caso das bebidas.

Quais cuidados tomar

Não existe nenhum teste caseiro confiável para se fazer antes do consumo. Só se descobre que o metanol estava presente pelos sintomas e após exames clínicos.